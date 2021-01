Juve-Napoli 2-0: rivincita dei bianconeri, Ronaldo e Morata firmano la vittoria

La Juventus si prende la rivincita sul Napoli e si aggiudica la finale di Supercoppa Italiana al Mapei Stadium di Reggio Emilia. I bianconeri vincono 2-0, grazie ai gol siglati nella ripresa da Ronaldo al 64' e da Morata all'ultimo secondo di gioco. Al 78' Insigne sull'1-0 fallisce un calcio di rigore, concesso da Valeri dopo una 'Var review' per fallo di McKennie su Mertens. Il capitano azzurro spiazza Sczeszny, ma angola troppo e calcia fuori.

Grande delusione per gli azzurri, che incappano in una serata non proprio felice. Dopo un primo tempo di grande equilibrio, con un miracolo di Sczeszny su colpo di testa di Lozano, nella seconda frazione gli uomini di Gattuso fanno grande fatica. Nel recupero il portiere polacco salva ancora su deviazione verso la propria porta di Chiellini, poi Morata in contropiede raddoppia e fissa il risultato sul 2-0, regalando a Pirlo il primo trofeo da allenatore.

INSIGNE IN LACRIME, GATTUSO LO RINCUORA: "ABBIAMO PERSO TUTTI INSIEME"

Che colpo di testa di #Lozano e che parata di #Szczesny!?



Che colpo di testa di #Lozano e che parata di #Szczesny!?

LE SCELTE - Petagna stringe i denti e guida nuovamente l'attacco azzurro. Mario Rui vince il ballottaggio con Hysaj sulla sinistra. In porta Gattuso conferma Ospina. Pirlo recupera in extremis Cuadrado. A centrocampo c’è Arthur. In avanti Kulusevski viene preferito allo spagnolo Morata.

La firma di @Cristiano per il vantaggio della @juventusfc ?? ??



La firma di @Cristiano per il vantaggio della @juventusfc ?? ??

COPERTURA MEDIATICA PLANETARIA - La sfida tra bianconeri ed azzurri è stata seguita su scala planetaria. Tutti i 5 Continenti, infatti, si sono assicurati una copertura televisiva per l'evento, con il collegamento delle maggiori Nazioni Europee, Inghilterra, Spagna, Germania, Romania, Portogallo, Olanda, Danimarca, e quelle centro-sudamericane quali Argentina, Brasile Bolivia, Colombia, Cile, Messico, Uruguay e Venezuela. Collegati anche Cina, Giappone, Canada, Stati Uniti, Australia, oltre, tra gli altri, gli Stati africani di Angola, Burundi, Camerun, Costa d'Avorio, Kenia, Guinea, Senegal, Uganda, Zambia e Zimbabwe.

La chiude @AlvaroMorata in contropiede ?

La @juventusfc si aggiudica la #PS5Supercup! ?



La chiude @AlvaroMorata in contropiede ?

La @juventusfc si aggiudica la #PS5Supercup! ?

Il tabellino

Juventus (4-4-2): Szczesny, Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; McKennie, Arthur, Bentancur (83' Rabiot), Chiesa (46' Bernardeschi); Kulusevski (83' Morata), Cristiano Ronaldo. All. Pirlo

Napoli (4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui (84' Politano); Demme (84' Llorente), Bakayoko (67' Elmas); Lozano, Zielinski, Insigne, Petagna (72' Mertens). A disp. Meret, Contini, Rrahmani, Ghoulam, Maksimovic, Hysaj, Lobotka. All. Gattuso

Arbitro: Valeri di Roma

Marcatori: 64' Cristiano Ronaldo, 90'+5' Morata

Note: ammoniti Ronaldo e Zielinski.