Juve-Napoli, Gattuso: "Fa male vedere Insigne piangere, i rigori li ha sbagliati anche Maradona"

"Ringrazio i miei giocatori, abbiamo fatto quello che dovevamo fare". Così Gennaro Gattuso ha commentato a caldo a fine partita, ai microfoni di Rai Sport, la sconfitta contro la Juventus nella finale di Supercoppa Italiana.

"Abbiamo giocato con un po' timore, soprattutto nel primo tempo. Abbiamo reagito al vantaggio della Juve, il rigore si può sbagliare. Ci sta avere un po' di sfortuna. E' stata una partita a scacchi, le due squadre si sono rispettate. Non è stata una partita perfetta dal punto di vista tecnico, è stata vinta su episodi. Non ricordo tante azioni pericolose della Juve. Ho visto la mia squadra viva, quello che doveva fare lo ha fatto. Quando si giocano delle finali ci sta che qualche giocatore possa sentirla più degli altri. E' stata una partita simile alla finale di Coppa Italia di sette mesi fa. Su questo campo, non in perfette condizioni, non si poteva palleggiare bene, ma non è una scusa questa", ha spiegato il tecnico del Napoli.

Gattuso ha voluto anche rincuorare capitan Insigne per l'errore dagli undici metri: "Lorenzo non deve avere nessun rammarico, abbiamo perso tutti insieme, non perchè lui ha sbagliato il rigore".

Anche in conferenza stampa l'allenatore azzurro è tornato sull'episodio del penalty fallito: "I rigori si possono sbagliare. Li ha sbagliati Maradona, li può sbagliare anche Insigne. Fa male vederlo piangere, lui ha la maglia del Napoli cucita addosso".