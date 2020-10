Juve-Napoli tra sacro e profano, scontro tra suore clarisse: "I bianconeri sono sempre i soliti"

Juve-Napoli provoca discussioni anche tra le suore clarisse. "Ieri sera - racconta all'Adnkronos suor Rosa Lupoli, monaca di clausura ischitana delle Clarisse Cappuccine tifosissima del Napoli - c'era un silenzio tombale in città. Tutti incollati alla tv per vedere che ne sarebbe stato della partita Juve- Napoli".

"La Juve è sempre la solita squadra, - dice suor Rosa - . Con un'altra squadra magari ci si poteva sorprendere ma che la Juve venga a parlare di rispetto delle regole....". La monaca napoletana twitta sdegnata denunciando "certe brutture etico (si fa per dire) calcistiche da parte della solita squadra". A stretto giro, come racconta suor Rosa, le rispondono via Facebook le Clarisse itineranti: "Mi hanno fatto sapere che loro erano juventine e ci hanno accusato di avere superato i limiti, dicendo che i tifosi del Napoli avevano esagerato. Io ho sospeso la comunicazione perché si sarebbe arrivati ad un terribile scontro."

La suora tifosa del Napoli ha poi ricevuto la solidarietà di tanti tifosi azzurri.