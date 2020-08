Napoli, a sinistra può arrivare Junior Firpo in prestito dal Barcellona

Junior Firpo potrebbe essere il prossimo nome in uscita dal Barcellona. Il terzino sinistro - secondo quanto riferisce dalla Spagna "Sport" - potrebbe lasciare il Camp Nou nei prossimi giorni per accasarsi in Italia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tre - secondo il quotidiano iberico - le squadre in lizza per aggiudicarsi il giocatore, che potrebbe approdare in Serie A con la formula del prestito con opzione di riscatto: il Napoli, l'Inter e Torino.