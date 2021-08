Napoli, ufficiale Juan Jesus: il volto del brasiliano sovrasta i luoghi simbolo della città nel post del club

Grande accoglienza del club partenopeo per l'ex Roma e Inter

E' Juan Jesus il primo acquisto ufficiale del calciomercato del Napoli 2021-2022. Il difensore brasiliano, ex Inter e Roma, ha firmato l'accordo con il sodalizio azzurro per questa stagione, con opzione per la successiva.

Il club partenopeo ha celebrato in grande stile il nuovo arrivo con un'immagine, pubblicata sui profili social ufficiali, in cui si vede il volto del calciatore verdeoro sovrastare alcuni luoghi simbolo della città come Castel dell'Ovo, il Maschio Angioino e il colonnato di Piazza Plebiscito.

Anche Aurelio De Laurentiis, come di consueto, ha voluto dare il benvenuto al nuovo acquisto con il suo famigerato tweet presidenziale.