Napoli, nuova tegola per Garcia in difesa: si fa male anche Juan Jesus

Non è un momento fortunatissimo per il Napoli. Gli azzurri, infatti, si presenteranno a Bologna con gli uomini letteralmente contati nel reparto arretrato.

Dopo l'infortunio di Amir Rrahmani durante il match di Champions League contro il Braga, infatti, si ferma anche Juan Jesus. Il difensore brasiliano ha lasciato anzitempo la seduta di allenamento di sabato per un risentimento muscolare alla coscia sinistra e non prenderà parte alla trasferta in terra emiliana. A questo punto Rudi Garcia avrà a disposizione solamente Ostigard e Natan come difensori centrali contro i felsinei.

Gollini ha svolto lavoro personalizzato in campo e palestra, mentre Cajuste ha svolto l’intera sessione in gruppo.