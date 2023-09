Arrivano gli ultimi aggiornamenti sugli infortunati in casa Napoli. Juan Jesus questa mattina ha sostenuto esami strumentali alla Clinica Pineta Grande che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del bicipite femorale sinistro.

Rrahmani, invece, ha svolto lavoro in piscina, palestra e terapie. Allenamento personalizzato in campo per Gollini.