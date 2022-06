Calciomercato - Dall'Inghilterra: ipotesi ritorno al Napoli per Jorginho

Con il cambio di proprietà ed una possibile ristrutturazione tecnica, i programmi di mercato del Chelsea sono in divenire. Per questo motivo il futuro di Jorginho è ancora da scrivere. Il regista della Nazionale ha un solo anno di contratto con il sodalizio londinese ed una sua partenza già in questa finestra di mercato estiva è tutt'altro da escludere.

Il club inglese sarebbe molto interessato all'ivoriano Ibrahim Sangarè del Psv, la cui posizione in campo è proprio quella occupata dall'italo-brasiliano, ovvero davanti alla difesa. Di un possibile cambio di maglia per il 30enne centrocampista, campione d'Europa in carica con l'Italia, si era già parlato nei mesi scorsi.

Secondo quanto riferiscono dall'Inghilterra è emersa l'ipotesi di un ritorno di Jorginho in Italia, al Napoli o alla Juventus, anche se al momento, come riferisce il Daily Express, non c'è ancora stato nulla di concreto che possa far pensare alla concretizzazione del ritorno all'ombra del Vesuvio o di un approdo in bianconero prima dell'inizio della stagione 2022-2023.