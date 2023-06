Calciomercato - Dall'Inghilterra: "Jorginho attira l'interesse del Napoli"

Futuro ancora incerto per il regista della Nazionale Jorginho. Il centrocampista italo-brasiliano, dopo essere approdato all'Arsenal nel gennaio scorso, non è certo di restare in forza ai "gunners", con i quali ha ancora un anno di contratto più opzione.

Il nome del 31enne è stato accostato più volte negli ultimi mesi ad alcuni club italiani e - secondo quanto riferisce dall'Inghilterra "TalkSport" - l'ex Chelsea avrebbe attirato nuovamente l'interesse del Napoli, suo club dal 2014 al 2018.