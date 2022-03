Jorginho, il siparietto con l'operatore fa il giro del web: "Forza Napoli sempre uagliò"

Sta facendo il giro dei social il video di un siparietto tra Jorginho ed un operatore al termine della sfida di Champions League tra Lille e Chelsea. Il cameraman dice al centrocampista della nazionale italiana: "Forza Napoli" e lui risponde sorridente in napoletano: "Sempre uagliò!", dimostrando ancora una volta di non dimenticare mai il suo legame con la maglia azzurra, vestita per 4 anni e mezzo tra il gennaio del 2014 ed il giugno del 2018.

Le immagini sono state pubblicate sul profilo Instagram ufficiale di Sky Sport.