Calciomercato - Colpo in prospettiva del Napoli: arriva "El mago" Alastuey, ex Barcellona

Colpo di mercato in prospettiva per il Napoli. Il club partenopeo si è assicurato un promettente centrocampista spagnolo, ex Barcellona. Si tratta di Jorge Alastuey, classe 2003, soprannominato "El mago".

Alastuey ha militato nelle ultime sei stagioni nelle giovanili blaugrana. Il giovane talento iberico verrà aggregato alla Primavera azzurra di mister Frustalupi, che lo ha convocato per la sfida di campionato contro il Bologna, in programma domenica alle 13 a Cercola.

Il saluto di Alastuey al Barcellona

Con un lungo post su Instagram, Alastuey si è congedato da "La Masia" dopo il passaggio al Napoli: "Dopo 6 stagioni in blaugrana devo dire addio al Barcellona. Quando sono arrivato a La Masia all'età di 13 anni, non avrei mai immaginato di vivere così tante esperienze e momenti unici. È stata una fase molto felice che mi ha fatto crescere e maturare molto e soprattutto mi ha permesso di iniziare il mio sogno di essere un calciatore professionista. Mi è rimasta tutta la bellezza che questo club mi ha regalato, anche i momenti difficili che ho passato. Tutti loro mi hanno fatto ottenere il meglio di me, sia dentro che fuori dal campo. Non posso che ringraziare quelle persone che si sono fidate di me e mi hanno aiutato in questo percorso. A tutto lo staff tecnico che ho avuto, per avermi insegnato tanto e avermi reso un calciatore migliore, a tutto lo staff del club che mi ha sempre seguito e aiutato, a tutte le persone che fanno parte de La Masia dove mi sono sentito a mio agio a casa dal primo giorno, e ovviamente ai colleghi con i quali ho stretto grandi amicizie e ricordi che non dimenticherò mai. Il mio sogno continua lontano da qui, ma conserverò sempre gran parte di Barcellona e della sua gente nel mio cuore".