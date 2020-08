Calciomercato, per i bookmakers è fatta: "Boga al Napoli"

Si è finalmente imposto nell'undici del Sassuolo in questa stagione, con Giuntoli che non ha nascosto il pieno interesse partenopeo: il classe '97 Jeremie Boga, arrivato a Reggio Emilia dal Chelsea nell'estate del 2018 - prestito con diritto riscatto già esercitato - è stato uno dei punti di riferimento della squadra di De Zerbi.

I betting analyst di Snai hanno adesso stilato una classifica sulla possibile prossima squadra del talento ivoriano. Il Napoli vuole rinforzare il reparto avanzato e per i bookmaker, come riporta Agipronews, è il grande favorito per ottenere le sue prestazioni.

L'arrivo a Castel Volturno dell'esterno è offerto a 2,25, una quota bassa in tempi di mercato. L'Atalanta è quotata a 4,50, mentre il Borussia Dortmund a 6,50. Meno credibili le alternative: Barcellona e Juventus a 9,00; Milan, Paris Saint Germain, Inter e Roma a 15,00; addirittura Chelsea e Arsenal a 33,00.