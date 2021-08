L'ex azzurro Jankulovski ai Quartieri Spagnoli: visita al murales di Maradona

L'ex centrocampista del Napoli Marek Jankulovksi non dimentica il suo passato in azzurro. Il ceco, all'ombra del Vesuvio dal 2000 al 2002, ha voluto rendere omaggio a Diego Armando Maradona recandosi ai Quartieri Spagnoli per visitare il murales dedicato al Pibe de Oro.

La foto è stata pubblicata su Instagram dall'account "La bodega de d10s".