Calciomercato - Dall'Inghilterra: "Napoli in lotta con Psg e Tottenham per Jadon Sancho"

Clamorosa indiscrezione di mercato dall'Inghilterra. Il Napoli sarebbe sulle tracce di Jordan Sancho, esterno d'attacco del Manchester United.

Il club azzurro sarebbe entrato in corsa con Psg e Tottenham per il 23enne, che avrebbe seguito tramite alcuni osservatori durante la stagione stando a quanto rivelato dal giornalista di Sportsmole Ben Jacobs a The United Stand.

La valutazione del nazionale inglese, però, è comunque molto alta, così come l'ingaggio del giocatore.