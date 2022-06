Calciomercato Napoli - Per la porta azzurra spunta il nome del croato Ivusic

Con la permanenza di Ospina sempre più difficile e con quella di Meret, invece, sempre più vicina, il Napoli cerca un vice con esperienza da affiancare al portiere della nazionale italiana.

Oltre ad un profilo estremamente esperto come quello di Sirigu, attualmente libero a parametro zero, il club partenopeo starebbe valutando anche quello di Ivica Ivusic, 27enne portiere della nazionale croata, attualmente in forza all'Osijek.

Ivusic vanta già alcune esperienze in Italia. Dopo aver militato nelle giovani dell'Inter, nella stagione 2014-2015 è passato in prestito al Prato dove ha esordito in prima squadra. Successivamente ha vestito le maglie dell'Istria e dell'Olympiakos, per poi approdare nel 2018 all'Osijek, dove milita ancora oggi.

Nel settembre 2021 ha esordito anche nella nazionale maggiore croata, della quale ha difeso i pali due giorni fa nella vittoria in Nations League in casa della Francia, mantenendo la sua porta inviolata.