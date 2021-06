Europei, i napoletani trascinano l'Italia: battuta la Turchia all'esordio

I napoletani trascinano l'Italia nella gara inaugurale degli Europei all'Olimpico di Roma. Gli azzurri di Mancini battono la Turchia grazie ad un autogol e a una rete a testa di Ciro Immobile e Lorenzo Insigne, tutte arrivate nella ripresa.

Il capitano del Napoli è rimasto in campo per 80 minuti, prima di essere sostituito da Chiesa per la standing ovation del pubblico. 45 minuti per Giovanni Di Lorenzo, subentrato nell'intervallo a Florenzi.