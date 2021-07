Europei, l'Italia vola in finale: decide il rigore di Jorginho, la dedica di Insigne a Spinazzola

Gli azzurri di Mancini battono la Spagna ai rigori e volano nella finalissima in programma domenica a Wembley

L'Italia batte la Spagna ai calci di rigore nella semifinale degli Europei e vola nella finalissima della competizione, in programma domenica prossima a Wembley contro la vincente di Inghilterra-Danimarca.

Decisivo l'ultimo penalty calciato dall'ex centrocampista del Napoli Jorginho. Provvidenziale anche una parata dello stabiese Donnarumma su Morata. Nei tempi regolamentari ad andare in gol erano stati Chiesa per gli azzurri e Morata per gli iberici.

Giovanni Di Lorenzo è rimasto in campo per tutti i 120 minuti di gioco, mentre Lorenzo Insigne è stato sostituito all'85esimo da Bellotti. Proprio il capitano del Napoli a fine partita, durante i festeggiamenti, ha indossato la maglia di Spinazzola, dedicando insieme al resto della squadra la qualificazione allo sfortunato terzino della Roma.