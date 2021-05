Politano scatenato in Nazionale, doppietta per l'azzurro: "Spero di esserci agli Europei"

Matteo Politano è stato uno dei grandi protagonisti dell'amichevole tra Italia e San Marino giocata a Cagliari e vinta dagli azzurri di Mancini per 7-0.

L'attaccante del Napoli, entrato in campo subito dopo l'intervallo, ha messo a segno una doppietta (49' e 77'). Le altre reti della Nazionale sono state siglate da Bernardeschi, Ferrari, Pessina (doppietta anche per lui) e Belotti.

Nella ripresa spazio anche ad altri due calciatori del Napoli, Alex Meret e Giovanni Di Lorenzo, rimasti sul terreno di gioco per circa mezz'ora.

"Sono molto contento di aver fatto due gol - ha dichiarato Politano a fine partita ai microfoni di Rai Sport - e di aver smaltito la brutta delusione dell'ultima di campionato con il Napoli. Spero di esserci agli Europei. Ho cercato di mettere in difficoltà il mister per tutto l'anno. Sono contento dell'annata che ho fatto, quindi finchè ci sarà la possibilità io ci spero. Quest'Italia è una squadra fortissima, un mix di giovani e meno giovani, con tantissimi giocatori di qualità e secondo me si può fare un grandissimo Europeo. A livello di gioco siamo migliorati tanto ed esprimiamo un grandissimo calcio. Forse dobbiamo solamente segnare qualche gol in più".