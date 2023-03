Italia-Inghilterra, Di Lorenzo: "Napoli può darci la spinta decisiva" | VIDEO

"Per quanto riguarda la spinta del Maradona, spero ci sia la stessa partecipazione di quando gioca il Napoli. So cosa può dare quella gente, so che passione hanno. E spero quindi ci sia un'atmosfera bella anche contro l'Inghilterra, perchè ci può spingere a raggiungere un risultato importante". Così il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale a Coverciano della sfida contro l'Inghilterra, in programma giovedì sera al Maradona.