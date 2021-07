Europei, Italia-Belgio 2-1: decide un gol da cineteca di Lorenzo Insigne

Lorenzo Insigne è stato il grande protagonista di Italia-Belgio 2-1, gara che porta gli azzurri di Mancini in semifinale. Il capitano del Napoli ha siglato la rete del 2-0 con una realizzazione da cineteca, tanto da essere anche eletto migliore in campo dalla Uefa.

Le altre due reti del match sono state siglate dagli interisti Barella e da Lukaku, su calcio di rigore.

Per quanto riguarda i giocatori del Napoli, 90 minuti in campo per Di Lorenzo, 78 per Insigne, poco più di 20 per Dries Mertens, mentre Alex Meret è rimasto in panchina.

L'Italia affronterà ora la Spagna in semifinale martedì 6 luglio alle ore 21,00 a Wembley.