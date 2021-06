Europei, l'Italia batte l'Austria e vola ai quarti: 120 minuti per Di Lorenzo, 107 per Insigne

Gli uomini di Mancini vincono per 2-1 la gara degli ottavi e battono gli austriaci dopo una partita sofferta

Servono due tempi supplementari all'Italia per avere la meglio sull'Austria a Wembley e volare ai quarti di finale degli Europei. Gli uomini di Mancini battono per 2-1 Alaba e compagni e attendono ora la vincente di Belgio-Portogallo.

Una partita molto sofferta per gli azzurri, che rischiano nei tempi regolamentari terminati sul risultato di 0-0. Nell'appendice del match, poi, le reti di Chiesa e Pessina regalano la qualificazione all'Italia. Non basta all'Austria il gol della bandiera siglato nel finale.

Per quanto riguarda i calciatori del Napoli, Giovanni Di Lorenzo è rimasto in campo per tutto il match, mentre Lorenzo Insigne ha lasciato il campo al 107esimo, sostituito da Cristante.