Napoli, dal Milan un assist sul mercato? L'intreccio con il Real Madrid

Aurelio De Laurentiis è stato sin troppo chiaro nella sua conferenza stampa fiume tenuta a Roma meno di una settimana fa. Il Napoli dovrà prima cedere per poi acquistare e reperire sul mercato quei tasselli funzionali allo scacchiere che il nuovo tecnico Luciano Spalletti dovrà allestire per far dimenticare l'ultima deludente stagione per gli azzurri.

I nomi dei possibili sacrificati sono ben noti e tra questi c'è quello di Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo è a due anni dalla scadenza con il sodalizio azzurro e un rinnovo contrattuale non sembra al momento all'orizzonte. Anche per evitare un secondo caso Milik, dunque, sembra questa la finestra di mercato ideale per separarsi dall'ex Betis.

A riabbracciare il nazionale iberico potrebbe essere proprio chi a Napoli lo aveva fortemente voluto. Carlo Ancelotti, infatti, continua a seguire con attenzione le evoluzioni sul futuro del 25enne centrocampista. In tempi di pandemia e crisi economica per il calcio mondiale (Psg escluso), anche il Real Madrid, però, dovrà centellinare al meglio le operazioni di mercato.

Ecco che allora un assist indiretto per il Napoli potrebbe arrivare dal Milan, rivale sul campo dei partenopei per un posto in Champions fino all'ultima giornata di campionato. I rossoneri, infatti, sarebbero pronti a lanciare l'assalto a Isco per rimpiazzare Chalanoglu. Costo della possibile operazione 20 milioni di euro, cifra che potrebbe rimpinguare le casse del Real e consentirgli di puntare in maniera più decisa al centrocampista azzurro.