Sarri ricorda lo scudetto "perso in albergo": "Volevo spaccare tutto. I giocatori piangevano"

Maurizio Sarri, ex tecnico del Napoli, torna a parlare del famoso scudetto "perso in albergo" dagli azzurri. "Si può ridere finché si vuole, ma andò così. Ci fu un errore clamoroso, poi anche riconosciuto, di uno degli arbitri migliori, Orsato, in Inter-Juventus. Noi eravamo in ritiro in albergo: uscii dalla mia stanza incazzato nero, volevo spaccare tutto, ma dovevo tirare su di morale i ragazzi. Li vidi seduti sulle scale dell’hotel, piangevano. Era già troppo tardi: noi perdemmo con la Fiorentina e lo scudetto andò alla Juve", racconta il tecnico toscano in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera.

Il tecnico - che nell'ultima stagione ha allenato la Lazio - ha anche spiegato che tra i giocatori che ha allenato a Napoli quelli che lo hanno reso più orgoglioso sono "quasi tutti", citando - in particolare - "Koulibaly a Mertens a Insigne". Ma non è tutto. Sarri, infatti, ha parlato anche di Antonio Conte che arriva all'ombra del Vesuvio dopo una stagione deludente. "Il Napoli dovrà fare un percorso, stravolgere il modo di giocare. La fortuna è che Conte è molto veloce in queste situazioni a trasmettere la propria mentalità. Non li vedo fuori dalle prime tre, il lato positivo dello scorso anno è che hanno perso terreno ma erano e sono una squadra forte".

Un'ultima battuta, poi, su De Laurentiis: "Con De Laurentiis ho avuto un rapporto non sempre facile, ma lo ringrazierò sempre per avermi dato la possibilità di allenare la squadra per cui tifavo da bambino. Comprerò casa a Napoli".