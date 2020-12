Inter-Napoli, muscoli a centrocampo per gli azzurri: ecco Demme e Bakayoko

È la sera di Inter-Napoli, molto attesa per l'aria d'alta quota che entrambi i club stanno respirando nelle ultime settimane. Per la 12ma di Serie A, queste le formazioni delle compagini allenate da Conte e Gattuso.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro. A disp.:Padelli, Radu, Hakimi, Kolarov, Sensi, Ranocchia, Perisic, Eriksen, D'Ambrosio. All.: Conte.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens. A disp.: Meret, Contini, Malcuit, Elmas, Fabian Ruiz, Maksimovic, Politano, Hysaj, Ghoulam, Rrhamani, Petagna, Lobotka. All. Gattuso.

Nell'Inter Darmian a destra con Hakimi in panchina. Conte privo di Vidal e Sanchez, a centrocampo ripropone Barella, Brozovic e Gagliardini con Eriksen che torna ad accomodarsi in panchina. In attacco Lautaro e Lukaku. La novità del Napoli - con Ospina tra i pali - è a centrocampo Demme al fianco di Bakayoko, con Zielinski trequartista al fianco di Lozano e Insigne, alle spalle di Dries Mertens.