Inter-Napoli, le formazioni ufficiali: le scelte di Spalletti e Inzaghi

Amir Rrahmani torna titolare nel Napoli che scende in campo questa sera contro l'Inter a San Siro per il big match della sedicesima giornata di Serie A. Il difensore farà coppia con Kim davanti a Meret, che sarà regolarmente al suo posto.

Sulla sinistra Olivera vince il ballottaggio con Mario Rui. A centrocampo confermato il trio titolare, mentre in avanti, come previsto, sulla destra c'è Politano, con Lozano che parte dalla panchina.

In casa Inter, invece, Simone Inzaghi opta per la coppia d'attacco Dzeko-Lukaku, con il campione del mondo Lautaro Martinez inizialmente in panchina. In difesa in posizione centrale c'è Acerbi. A centrocampo Darmian preferito a Dumfries sulla destra, con Chalanoglu in regia a rimpiazzare l'infortunato Brozovic.

Le formazioni ufficiali

Inter (3-5-2): Onana, Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Chalanoglu, Mkhitaryan, Di Marco; Dzeko, Lukaku. All. Simone Inzaghi

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

Arbitro: Sozza di Milano.