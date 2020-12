Inter-Napoli, Conte: "Sfida impegnativa tra due squadre con le stesse ambizioni"

"Si affrontano due squadre che sicuramente che devono lottare fino alla fine con l'ambizione di essere protagoniste. Sarà una sfida impegnativa, abbiamo le loro stesse ambizioni. Questo deve darci uno stimolo e un parametro sul quale fare delle valutazioni". Così il tecnico dell'Inter Antonio Conte ha parlato dell'attesissima sfida di campionato contro il Napoli nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match.

L'allenatore nerazzurro ha parlato anche degli infortunati e delle possibili scelte di formazione: "Alexis Sanchez è uscito con un problema all'adduttore, quindi difficilmente sarà recuperabile. Vidal ha una distrazione di primo grado, è in fase di recupero e sta lavorando bene, penso che sarebbe un rischio provare a farlo giocare domani, si rischierebbe di perderlo per un altro periodo. Meglio per lui avere pazienza. Su Hakimi faremo delle valutazioni in giornata, dei tre è quello che potrebbe essere disponibile".

Conte ha parlato anche della classifica: "Quest'anno vediamo molto più equilibrio, almeno in questo momento. Gli scontri diretti sono molto importanti, non solo per la classifica ma anche dal punto di vista psicologico. Ogni partita, anche con squadre che non lottano per vincere, è complicata: bisogna sempre lottare e sudare. I punti sono importanti con tutti, vincere gli scontri diretti però ti farebbe sentire più forte".