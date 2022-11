Napoli, Insigne torna a Castel Volturno per salutare gli ex compagni e lo staff azzurro | VIDEO

Lorenzo Insigne torna a Castel Volturno. L'ex capitano del Napoli è arrivato questa mattina presso il centro tecnico azzurro dove gli uomini di Spalletti oggi si ritroveranno prima della partenza per il ritiro in Turchia.

L'attaccante è in città dopo aver terminato la stagione agonistica con il Toronto e ne ha approfittato per salutare i suoi ex compagni, lo staff e tanti amici.

Le immagini di Insigne a Castel Volturno nel video del giornalista di Sportitalia Manuel Parlato: