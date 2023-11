Napoli, Insigne torna a Castel Volturno: giornata speciale per l'ex capitano azzurro

Giornata speciale per il Napoli quest'oggi a Castel Volturno. L'ex capitano azzurro Lorenzo Insigne ha fatto visita ai suoi ex compagni e al suo ex allenatore Walter Mazzarri.

L'attaccante napoletano è particolarmente legato al tecnico toscano, che lo ha fatto esordire in Serie A a Livorno nel gennaio 2010 e gli ha dato un discreto spazio nella stagione 2012/2013, quella del ritorno in pianta stabile nel gruppo azzurro dopo la straordinaria stagione al Pescara in Serie B.

"Questa mattina graditissima visita di Lorenzo Insigne che ha salutato la squadra e l'intero staff tecnico, rivolgendo un sentito in bocca al lupo per il prosieguo della stagione", scrive il Napoli sul suo sito ufficiale.

Per quanto riguarda il campo, invece, Osimhen, Meret e Zielinski hanno svolto una prima parte di lavoro in gruppo e successivamente allenamento individuale in palestra.