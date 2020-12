Arriva la decisione del giudice sportivo: una giornata di squalifica per Insigne

Una giornata di squalifica ed una multa di 10mila euro. Il Giudice Sportivo ha dunque deciso di non penalizzare ulteriormente Insigne infliggendogli una lunga squalifica. Il capitano salterà la sola sfida alla Lazio, in programma domenica a Roma, e rientrerà per la gara casalinga di mercoledì 23 dicembre contro il Torino. Questa la motivazione della squalifica: "Per avere, al 26° del secondo tempo, con gestualità plateale rivolto al Direttore di gara espressioni irrispettose”, spiega il Giudice Sportivo.