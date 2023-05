Insigne e lo sfottò alla Salernitana: il suo post per l'attesa scudetto

Il suo rigore del 4-1 alla Salernitana dello scorso campionato. Così Lorenzo Insigne apre il suo post su Instagram che testimonia la sua fortissima attesa per lo scudetto del Napoli. Un'apertura in chiara polemica con la festa dei salernitani dopo l'1-1 di domenica che ha rinviato l'aritmetico scudetto azzurro ma che poi dà spazio a questo Napoli verso il tricolore, mostrando il gol di Kvaratskhelia in slalom, di Osimhen di testa e anche il gol di Raspadori in casa della Juventus con la scritta finale "a un passo da T3", riferendosi al terzo tricolore del club.

Una testimonianza forte dell'ex capitano azzurro che proprio nel match contro la Salernitana del 4-1 dopo l'esultanza andò in primo piano davanti alla telecamera a dire "ci sarò sempre", indicando lo stemma del Napoli. Una presenza che per Lorenzo esiste anche da Toronto, dove sta giocando il campionato con il club canadese ma sente forte il calore di Napoli.