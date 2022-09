Insigne torna in campo: il dramma familiare che ha colpito l'ex capitano del Napoli

Lorenzo Insigne, nonostante il momento difficile, è tornato nelle ultime ore in campo con il Toronto, la sua squadra che nelle scorse settimane aveva annunciato la sua assenza momentanea, mostrandogli grande vicinanza ed affetto. L'ex capitano del Napoli non è stato neanche convocato dal ct dell'Italia Roberto Mancini per i prossimi impegni della Nazionale.

La famiglia Insigne è stata colpita di recente da un dramma. A svelarlo sul Corriere della Sera è la giornalista Monica Scozzafava. La moglie di Lorenzo, Genny Darone, ha perso il bambino che portava in grembo da sei mesi.

Tantissime le dimostrazioni di affetto e sostegno per il calciatore in un momento così triste e delicato per la sua famiglia.