Insigne e la perdita della figlia: "E' sempre nei nostri pensieri quello che ci è accaduto"

Nel corso di una conferenza stampa in Canada, l'ex capitano del Napoli Lorenzo Insigne ha parlato del dramma che ha colpito nelle scorse settimane la sua famiglia, con la perdita della bambina che la moglie Jenny aveva in grembo: "Non tutti sanno quello che è successo. Abbiamo avuto un grave problema familiare. Faccio fatica a spiegarlo, non me la sento, però abbiamo avuto una grande perdita insieme a mia moglie. Non è stato facile, stiamo cercando di andare avanti, uniti, come abbiamo sempre fatto".

"Abbiamo altri due splendidi bimbi, che ci permettono di stare spensierati, però il pensiero ci va sempre ed è sempre nei nostri pensieri quello che ci è accaduto", ha detto visibilmente emozionato l'attaccante napoletano.