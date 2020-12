Gattuso: "Non voglio vedere Insigne musone"

Tornerà domani in campo il Napoli di Gattuso, dopo la convincente prova casalinga contro la Roma. Ad Alkmaar gli azzurri cercano una vittoria che li lancerebbe nel girone di Europa League. Il tecnico calabrese, a Sky Sport, ripete un concetto molto chiaro: "Questa squadra forte tecnicamente non può permettersi di non metterci il veleno o di non fare una corsa in più. La qualità ti fa vincere le partite, ma non tutte. Ci vuole grande testa e grande voglia".

Su Insigne

"Tecnicamente non posso dirgli nulla", spiega Gattuso parlando del numero 24 Lorenzo Insigne. "Ma è troppo musone, quest'atteggiamento deve modificarlo. Ha ancora una lunga carriera davanti e ha il dovere di migliorare. Poi, per il resto, è impeccabile. Ma lo vorrei meno musone e più allegro, non che quando ha 2 o 3 giorni storti soffre di mutismo selettivo".