Insigne mvp Uefa di Italia-Belgio: la notte magica di "Lorenzo il Magnifico"

E' stata la notte magica di Lorenzo Insigne quella vissuta ieri a Monaco. Un gol da cineteca decisivo per dare agli azzurri il lasciapassare per la semifinale contro la Spagna. All'attaccante del Napoli è stato consegnato dall'Uefa a fine partita il premio come mvp della partita.

"E' stato uno dei gol più importanti che ho fatto con questa maglia. Sono contento perchè siamo in semifinale. Mancini è riuscito a creare un grande gruppo.Sto dando il massimo, so che la scorsa gara non avevo fatto bene", sono state le parole di Insigne alla fine del match.

Italia-Belgio

Il capitano del Napoli ha siglato la rete del 2-0 con una realizzazione da cineteca, tanto da essere anche eletto migliore in campo dalla Uefa.

Le altre due reti del match sono state siglate dagli interisti Barella e da Lukaku, su calcio di rigore.

Per quanto riguarda i giocatori del Napoli, 90 minuti in campo per Di Lorenzo, 78 per Insigne, poco più di 20 per Dries Mertens, mentre Alex Meret è rimasto in panchina.

L'Italia affronterà ora la Spagna in semifinale martedì 6 luglio alle ore 21,00 a Wembley.