CALCIOMERCATO NAPOLI - Dall'Inghilterra: Insigne profilo buono per il Liverpool

Il capitano azzurro sarebbe l'uomo giusto per completare il reparto avanzato della squadra di Klopp, secondo l'Express

Il futuro di Lorenzo Insigne, ad un anno dalla scadenza del suo contratto con il Napoli, continua a tenere banco. Nelle ultime ore il capitano azzurro ha lanciato nuovi messaggi d'amore al club partenopeo dal ritiro della Nazionale, affermando che parlerà con la società dopo gli Europei.

Dall'Inghilterra, intanto, il Daily Express accosta il nome del numero 10 dell'Italia al Liverpool. Secondo il noto quotidiano britannico, infatti, nonostante la sua età non sia in linea con le abituali operazioni di mercato dei 'reds', Insigne rappresenterebbe il profilo ideale per completare il reparto avanzato a disposizione di Klopp.