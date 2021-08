"Mi piacerebbe vedere Insigne al Liverpool": il consiglio dell'ex nazionale inglese ai 'reds'

Glen Johnson, ex terzino dell'Inghilterra e di Liverpool, Chelsea e West Ham tra le altre, vedrebbe di buon occhio un trasferimento di Lorenzo Insigne in Premier League ed in particolare ad Anfield Road.

Johnson, nel corso di un'intervista rilasciata a SBK Sportsbook , ha esortato la sua ex squadra a portare alla corte di Jurgen Klopp il capitano del Napoli.