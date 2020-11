Insigne guida l'Italia alle final four di Nations League: "Merito di Gattuso e Mancini"

È stato tra i migliori in campo ancora una volta, Lorenzo Insigne, nel corso di Bosnia-Italia di Nations League finito 2-0 per gli azzurri guidati da Roberto Mancini.

Il capitano del Napoli, ai microfoni di Rai Sport, ha sottolineato come sia l'attuale Ct della Nazionale, sia il suo attuale allenatore al Napoli Gennaro Gattuso lo stiano mettendo in condizione di rendere al meglio. "Gattuso mi sta dando tanto a Napoli, sia a livello fisico che tecnico-tattico dopo un periodo - ha spiegato il numero 24 del Napoli - in cui non ho avuto un bel rapporto con la piazza. E in Nazionale ho Mancini ed Evani che mi stanno mettendo nelle condizioni di far bene".

La Nazionale si è intanto qualificata per le final four di Nations League. "Conoscevamo le difficoltà della partita - ha proseguito l'attaccante - Ma abbiamo fatto una grande prova di individualità, siamo riusciti ancora una volta ad impostare il nostro gioco. Vestiamo questa maglia con orgoglio e cerchiamo di rispettarla in tutte le partite".