Insigne: "Mi manca la maglia del Napoli. Il rimpianto è non aver vinto lo scudetto"

"Il rimpianto che ho è di non aver vinto lo scudetto con il Napoli. Abbiamo avuto la possibilità di farlo sia con Sarri che con Spalletti. Eravamo a tanto così dal riuscirci, sopratutto con Sarri, ma non ce l'abbiamo fatta. E spero che anche adesso che non ci sono più, il Napoli possa farcela. I tifosi e la città se lo meritano, perchè danno tanto alla squadra. Speriamo che un giorno possano festeggiare". Così Lorenzo Insigne in una lunga intervista rilasciata a Dazn.

L'ex capitano azzurro ha parlato del suo addio alla squadra partenopea: "Quando vedo il giorno dell'ultimo saluto al Maradona mi viene sempre da piangere. E' la vita, ma non ho rimpianti perchè ho dato tutto. Spero che i tifosi saranno sempre orgogliosi e fieri di me. Io soprattutto in quell'ultima partita col Genoa ho sentito l'affetto dei tifosi. Dispiace averlo sentito nel giorno in cui sono andato via. Sono stato molto bene a Napoli, non posso nascondere che mi manca non poter giocare con quella maglia. Ora, però, ho fatto la mia scelta e non me ne pento. Sono il primo tifoso del Napoli. Alcuni tifosi ci sono rimasti male, perchè dicevano 'potevi anche rinnovare e restare', ma non spettava solo a me. Napoli è casa mia. Se andrò via da qui è per tornare a Napoli. Non nascondo che mi manca Napoli, però ora sto qua e penso a stare bene qui".