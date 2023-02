Brutto infortunio per Insigne: mani in faccia all'uscita dal campo per l'ex capitano del Napoli

Brutto infortunio per Lorenzo Insigne. L'ex capitano del Napoli è stato costretto a lasciare il campo poco dopo la mezz'ora del match di Mls tra Dc United e Toronto, vinto dalla squadra di casa per 3-2.

L'attaccante napoletano è uscito visibilmente dolorante dal campo, con le mani in faccia. Si teme uno stop non breve per l'ex azzurro.

Well, Saturday night sure didn't go the way many Toronto FC fans had hoped...



Much of the hype and excitement for a brand-new season limped off the pitch in the 34th minute when #TFClive DP Lorenzo Insigne was forced to leave with a lower-body injuryhttps://t.co/XlUzBqmIPw pic.twitter.com/n7b9JSBZd2