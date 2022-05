Insigne, incontro con gli ultras per un saluto prima dell'addio: "Questa sarà sempre casa mia"

Lorenzo Insigne ha incontrato quest'oggi gli Ultras Napoli Curva B 1972 alla Loggetta a Fuorigrotta per un saluto prima dell'addio allo stadio Maradona domenica prossima in occasione del match contro il Genoa.

Il capitano azzurro, come riportato da Calcionapoli24 in un video, ha voluto ringraziare i tifosi con queste parole: "Napoli sarà sempre casa mia. Lo è stata per 10 anni e lo sarà anche in futuro. Ringrazio tutti. Sono contento di festeggiare domenica insieme a voi. Porterò sempre Napoli nel cuore".

Gli ultras hanno consegnato anche una targa all'attaccante nazionale in riconoscimento per il suo attaccamento alla maglia sempre dimostrato.