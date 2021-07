Insigne e Immobile si allenano anche in vacanza: le immagini sui social | VIDEO

I due attaccanti della Nazionale non vogliono farsi trovare impreparati per l'inizio della stagione con le rispettive squadre

Lorenzo Insigne e Ciro Immobile si allenano anche in vacanza. I due attaccanti della Nazionale non vogliono farsi trovare impreparati per l'inizio della stagione con le rispettive squadre e così anche ad Ibiza si tengono in forma, come testimonia il video pubblicato su Instagram dal centravanti di Torre Annunziata.