Il nuovo look porta bene ad Insigne: gol da cineteca dell'ex capitano del Napoli | VIDEO

"Un pezzo di storia. Un'opera d'arte". Così il Toronto ha definito sui suoi profili social il gol messo a segno da Lorenzo Insigne nella vittoria per 3-4 contro il Nashville.

L'ex capitano del Napoli, che ha sfoggiato un nuovo look con capigliatura biondo platino, ha siglato uno splendido gol a 13 minuti dalla fine della partita, con un imprendibile tiro dalla distanza.

L'attaccante della Nazionale è stato "man of the match". In gol anche l'ex juventino Bernardeschi.