Insigne, l'agente: "Non ha insultato nessuno, ha solo imprecato per una partita gettata via"

Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo dello sfogo a caldo del capitano del Napoli al termine del match contro il Sassuolo: “Quel gesto di stizza penso sia la reazione più normale che si possa avere dopo aver pareggiato una partita al 93’ per la concessione di un calcio di rigore. Insigne, come ho spesso ho detto, perde due volte, anzi, tre: da capitano, da calciatore e da tifoso del Napoli".

"Lorenzo vuole sempre il massimo da sé stesso in campo e negli allenamenti: da capitano sprona i compagni a pretendere sempre il massimo in ogni attimo. Ci tengo a precisare che non ha insultato nessuno, ma ha imprecato solo contro una partita gettata via all’ultimo istante. In quanto agente del ragazzo, sono orgoglioso di gestire un calciatore e un uomo così”, ha aggiunto Pisacane.