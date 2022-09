Insigne spegne le polemiche: il messaggio a Politano dopo il gol coi Rangers

Qualcuno aveva parlato di gelosia verso Kvara, l'aveva accusato di non essere attaccato al Napoli come invece l'altro grande ex Dries Mertens, e di postare quasi "a specchio" contro il georgiano, come sottolineare - ad esempio - che il "tiro a giro" vero era solo cosa sua.

Non è questo però Lorenzo Insigne, calciatore che al Napoli ha dato tantissimo e che non può non essere legato all'unica maglia che ha vestito nella Serie A italiana.

E infatti, a spegnere definitivamente le polemiche, è comparso un messaggio per Matteo Politano, vero e proprio mattatore della gara vinta ieri dagli azzurri 3-0 sul campo degli scozzesi del Glasgow Rangers in Champions League.