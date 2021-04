Insigne, gol speciale contro la Juve: superato Cavani e raggiunto Maradona in campionato

In una serata amara a causa della sconfitta nella sfida Champions contro la Juventus, il gol segnato a Buffon è stato speciale per Lorenzo Insigne.

Siglando la sua rete numero 105 in maglia azzurra, il capitano ha superato Edinson Cavani (a quota 104) nella classifica dei marcatori 'all times' della storia del Napoli, salendo ora al quinto posto alle spalle di Mertens, Hamsik, Maradona e Sallustro.

Lorenzo 'il Magnifico', grazie al rigore trasformato nel match contro i bianconeri, ha anche raggiunto Diego Armando Maradona per gol siglati in campionto con la maglia partenopea (81), piazzandosi al momento anche in questa speciale classifica in quinta posizione, preceduto attualmente da Sallustro, Vojak, Mertens e Hamsik.