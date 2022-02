Lorenzo Insigne torna a "C'è posta per te": il capitano del Napoli ospite del programma tv

Dopo un anno esatto Lorenzo Insigne torna a "C'è posta per te". Il capitano del Napoli sarà, infatti, tra gli ospiti della puntata di sabato 19 febbraio del programma Mediaset condotta da Maria De Filippi, in onda in prima serata su Canale 5.

Nel febbraio 2021 il calciatore azzurro era già stato tra i protagonisti della trasmissione, quando si era commosso per la storia di una famiglia napoletana emigrata a Torino.

Il giovane Nicola aveva voluto fare una sorpresa ai genitori Bruno e Carmela, grandi tifosi azzurri, che da qualche anno avevano perso il sorriso per la scomparsa della figlia a soli 27 anni. Insigne, nell'occasione, portò alcuni regali per i coniugi tifosi, tra cui una sua maglia autografata.