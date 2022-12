Insigne si allena allo stadio Collana: l'ex capitano del Napoli si mantiene in forma prima del rientro in Canada

Lorenzo Insigne si sta allenando in questi giorni allo stadio Collana. L'ex capitano del Napoli si sta mantenendo in forma prima di rientrare in Canada a gennaio effettuando alcune sedute di allenamento sul manto verde dell'impianto polisportivo vomerese coadiuvato da due preparatori.

Nelle scorse settimane si era parlato anche dell'ipotesi che l'attaccante potesse allenarsi a Castel Volturno durante il ritiro del Napoli in Turchia, ma - riferisce La Repubblica - il tutto è rimasto solamente una possibilità per motivi burocraticvi legati alla copertura assicurativa di Insigne.