CALCIOMERCATO - Insigne, rinnovo lontano: spunta il Barcellona

Napoli e Insigne in questo momento non parlano di rinnovo contrattuale, questo nonostante le aperture dell'attaccante ora impegnato con la Nazionale agli Europei, e nonostante le voci su una proposta di De Laurentiis già formulata: 5 anni ad 1 mln in meno dell'attuale ingaggio a stagione.

Secondo Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport che è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, il capitano del club azzurro è finito nel mirino di una squadra assolutamente di primissima fascia, addirittura il Barcellona.

Per il giornalista, infatti, il direttore sportivo blaugrana Planes stravede per Insigne, e lo vorrebbe a rinforzare il parco attaccanti in caso di uscita (sono in lista di sbarco) di uno tra Philippe Coutinho e Ousmane Dembelé.