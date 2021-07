Napoli, l'agente di Insigne riposta sui social il pensiero di un tifoso e poi lo rimuove

Il tifoso invitava De Laurentiis a non mettere il capitano azzurro contro la città

Il futuro di Lorenzo Insigne continua a tenere banco in casa Napoli. Il rinnovo del capitano azzurro è uno degli argomenti che più sta a cuore ai tifosi in vista della prossima stagione.

Nelle ultime ore su Instagram l'agente dell'attaccante napoletano, Vincenzo Pisacane, ha prima ripostato e poi rimosso poco dopo il pensiero di un tifoso che invitava De Laurentiis a non mettere Insigne contro la città, poichè lui vorrebbe rinnovare a vita, ma vorrebbe anche calciatori per vincere, secondo quanto si leggeva nel post condiviso in una storia e poi rimosso.