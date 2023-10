Napoli, 3 sconfitte nelle prime 5 partite stagionali in casa: a porte aperte non accadeva da 21 anni

Con il ko incassato contro la Fiorentina, che va ad aggiungersi a quelli con Lazio e Real Madrid, il Napoli ha collezionato la terza sconfitta nelle prime 5 gare stagionali ufficiali, tra campionato e coppe, disputate davanti al proprio pubblico.

Per ritrovare un dato statistico simile, con il pubblico presente sugli spalti, bisogna risalire al 2002, in Serie B, sotto la gestione Colomba. Anche in quella stagione, la 2002/2003, il Napoli partì con tre ko nei primi cinque match disputati nell'allora San Paolo tra campionato e Coppa Italia (Cosenza 1-2, Livorno 0-1 e Siena 1-2).

Tre sconfitte (con Az Alkmaar, Sassuolo e Milan) nelle prime cinque partite stagionali disputate nell'impianto di casa il Napoli le aveva partite anche sotto la gestione Gattuso, nel 2020, ma si trattava di match disputati nell'era Covid e senza i tifosi sugli spalti, con il valore del fattore campo quasi del tutto ridimensionato.